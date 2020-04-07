У ограбивших курьера в Петербурге мужчин обнаружили оружие и боеприпасы

У ограбивших курьера в Петербурге мужчин обнаружили оружие и боеприпасы
У задержанных за огабление курьера нашли оружие. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полиция обнаружила у двух мужчин, задержанных за ограбление курьера в центре Петербурга, оружие и боеприпасы. Выйти на их след удалось после того, как они похитили еду у доставщика.

Одним из подозреваемых оказался 31-летний житель Ставропольского края. Полиция обнаружила у него травматический пистолет с патронами. Экспертиза показала, что он был переделан из пневматического и относится к категории короткоствольного огнестрельного оружия. Пистолет пригоден для стрельбы.

«Часть изъятых патронов является боеприпасами, а все они также пригодна для стрельбы», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У второго фигуранта, 36-летнего мужчины, обнаружены патроны. Экспертиза установила, что они относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и грабеже.

Напомним, в полицию Центрального района Петербурга 5 апреля поступило сообщение от курьера службы доставки. Он сообщил, что неизвестные забрали у него заказ и, не оплатив, скрылись на автомобиле Kia Rio.

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