Четверо безработных с пистолетом похитили еду у курьера в центре Петербурга

В полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение от курьера службы доставки. Он сообщил, что неизвестные забрали у него заказ и не оплатили.

По предварительным данным, злоумышленники взяли еду и скрылись на автомобиле Kio Rio. Хищение произошло вечером в воскресенье, 5 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Задержать злоумышленников удалось у дома 9 по Гончарной улице. В автомобиле Kia Rio находилось четверо: безработный мужчина 1988 года рождения с травматическим пистолетом и еще трое неработающих мужчин 1983, 1993, 1990 годов.

В отношении задержанных составлены протоколы о мелком хулиганстве. Оружие изъято и направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга трое неизвестных украли у курьера продукты.