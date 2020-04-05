В Выборгском районе у курьера украли продукты

Гражданам, которые не получили свой заказ, находясь на карантине, вероятно самим пришлось выйти в магазин.

Инцидент случился в пятницу, 3 апреля, на 2-м Муринском проспекте. К ничего не подозревающему курьеру подошли трое незнакомцев. Применив отношении работника службы доставки, злоумышленники похитили продукты и скрылись из виду на автомобиле Toyota. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В данный момент активно ведутся поиски неизвестных, которым так внезапно понадобились чужие продукты. По статье «грабеж» возбуждено уголовное дело.

О состоянии курьера не сообщается, но, скорее всего, он больше отделался испугом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейский в свободное от работы время предотвратил ограбление. У женщины украли сумку, но на ее счастье, вора задержал бдительный сотрудник правопорядка.