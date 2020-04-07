Дорожникам и транспортным предприятиям разрешили работать во время эпидемии коронавируса

Дорожникам и транспортным предприятиям разрешили работать во время эпидемии коронавируса
Дорожники относятся к непрерывно работающим предприятиям. Фото: Baltphoto

В Петербурге определили категории предприятий, которые могут продолжить работать в нерабочий месяц с учетом соблюдения ряда требований.

Как сообщили в Смольном, к таким предприятиям отнесли, в частности, предприятия транспортного комплекса Петербурга, осуществляющие работу по перевозке грузов, а также по обслуживанию пассажиров, а также дорожные службы.

Также к этой категории относятся фирмы и ИП, поставляющие товары для нужд транспортных предприятий, выполняют сервис и обслуживание ТС, поставку запасных частей.

Предоставляющие объекты для обсерваций организации также относятся к непрерывно действующим организациям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин продлил нерабочий режим до 30 апреля.

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