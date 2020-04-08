Александр Барабанов прокомментировал переход в «Торонто»

Александр Барабанов прокомментировал переход в «Торонто»
Александр Барабанов / Фото: официальный сайт хоккейного клуба СКА

Нападающий Александр Барабанов прокомментировал переход в клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто».

«После чемпионата мира-2018 в Копенгагене я подписал контракт на два года со СКА. И уже тогда думал, что это будет последний договор в России. Если меня позовут, то я поеду в НХЛ в любом случае»,- заявил форвард, сообщает Sports.ru.

При это он отметил, что много не думал об НХЛ, а старался совершенствовать игру и проявлять себя в Петербурге.

Форвард петербургского хоккейного клуба СКА Александр Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто». Нападающий подписал контракт с «Торонто» на сезон 2020/2021. Барабанов начнет играть в составе игроков канадского клуба со следующего сезона.

Александр Барабанов родился в Петербурге в 1994 году, он прошел всю клубную систему СКА. Его первый матч за основную команду СКА в КХЛ был в сезоне 2013/2014. В минувшем сезоне, который был прерван из-за коронавируса, Барабанов провез за СКА 47 матчей и набрал 23 очка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает возможность проведения матчей плей-офф в Северной Дакоте.

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