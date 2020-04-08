Главный тренер «Торонто» о переходе Барабанова: «Он станет важной частью команды»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал переход нападающего Александра Барабанова.

«Мы ждем, что получили игрока, который войдет в наш состав и станет важной частью команды. Да, мы рады, что подписали такого форварда», — отметил главный тренер, сообщается на сайте НХЛ.

Шелдон Киф также отметил, что Барабанов обладает большим опытом, хорошими навыками и сильным характером.

Форвард петербургского хоккейного клуба СКА Александр Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто». Нападающий подписал контракт с «Торонто» на сезон 2020/2021. Барабанов начнет играть в составе игроков канадского клуба со следующего сезона.

Александр Барабанов родился в Петербурге в 1994 году, он прошел всю клубную систему СКА. Его первый матч за основную команду СКА в КХЛ был в сезоне 2013/2014. В минувшем сезоне, который был прерван из-за коронавируса, Барабанов провез за СКА 47 матчей и набрал 23 очка.

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