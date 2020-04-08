Руководство АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) может скоро объявить о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за ситуации с коронавирусом.

«Федерация Бельгии уже завершила сезон, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В АПЛ собираются выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится максимально серьезной», — спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино, сообщает Football Italia.

Он также выразил надежду, что после окончания пандемии коронавируса с футболом все наладится.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 1 431 706 человек. Скончались 82 080, при этом 302 150 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 7 497 человек, умерли 58. При этом 494 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.