Полицейские подстрелили пассажира Nissan во время погони

На дорогах Петербурга и Ленинградской области развернулась погоня за Nissan Almera. В ходе преследования пассажир авто получил ранение. Один из полицейских попал в него из табельного оружия.

Машина была замечена у дома 25 по улице Руставели в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, водитель Nissan из хулиганских побуждений мешал движению общественного транспорта. Требования сотрудников полиции остановиться он проигнорировал.

Nissan попытался скрыться от ДПС в соседнем регионе. Увеличив скорость, машина поехала в сторону Токсовского шоссе. У дома 60 по улице Центральной в Мурино один из полицейских применил табельное оружие. Он выстрелил по колесам, после чего Nissan развернулся и поехал в обратную сторону.

«В деревне Новое Девяткино у одного из домов по ул. Главной водитель не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Водитель и пассажир были задержаны в состоянии опьянения. Пассажир во время преследования получил ранение левой ноги. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.

В отношении автомобилиста и пассажира составлены административные протоколы. Водитель был доставлен в территориальный отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе семь полицейских машин устроили погоню за черной иномаркой.