На Ольховой произошла погоня за пьяным водителем

На Ольховой произошла погоня за пьяным водителем
По факту произошедшего проводится проверка. Фото: Pixabay

В Приморском районе семь полицейских машин устроили за черной иномаркой.

По предварительной информации, пассажир и водитель находились в нетрезвом состоянии.

Погоня произошла на Ольховой улице, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Когда нарушителей удалось остановить, злоумышленники начали сопротивляться и брызнули в лицо сотрудника ГИБДД из перцового баллончика.

Машину остановили у дома 20. По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти стражи порядка поймали автоугонщика с поличным. Злоумышленник ехал на иномарке, которую угнал в деревне Гостилицы.

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