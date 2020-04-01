На Ольховой произошла погоня за пьяным водителем

В Приморском районе семь полицейских машин устроили за черной иномаркой.

По предварительной информации, пассажир и водитель находились в нетрезвом состоянии.

Погоня произошла на Ольховой улице, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Когда нарушителей удалось остановить, злоумышленники начали сопротивляться и брызнули в лицо сотрудника ГИБДД из перцового баллончика.

Машину остановили у дома 20. По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти стражи порядка поймали автоугонщика с поличным. Злоумышленник ехал на иномарке, которую угнал в деревне Гостилицы.