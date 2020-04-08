В Петербурге просят продлить действие всех проездных

Действие всех оплаченных, но не использованных проездных билетов должно быть продлено. С соответствующим предложением выступил депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок.

Обращение он направил в адрес главы комитета по транспорту Александра Головина.

«У жителей, добросовестно соблюдающих режим самоизоляции, должна быть возможность сохранить свои проездные билеты, которыми они не пользовались в силу объективных причин», — отметил Четырбок.

До 30 апреля в Петербурге действует режим всеобщей самоизоляции. Жителям города рекомендовано оставаться дома. По этой причине действие всех льготных и бесплатных проездных билетов приостановлено. После окончания режима самоизоляции «пропущенный» период для льготников будет восстановлен. Четырбок считает, что подобная мера должна быть принята в отношении всех других проездных.

Парламентарий отметил, что в Москве подобная ситуация уже разрешена. Жители столицы могут после 1 мая продлить срок действия проездных при условии, что в период самоизоляции они совершили не более шести поездок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут ввести новые штрафы за нарушение самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.