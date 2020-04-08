Петербург стал худшим городом-миллионником по индексу самоизоляции

В типичный день до режима самоизоляции индекс в это время составил бы 0,2. Фото: Baltphoto

В типичный день до режима самоизоляции индекс в это время составил бы 0,2. Фото: Baltphoto

Северная столица, утром продемонстрировавшая оптимистичные результаты по индексу самоизоляции, днем опустилась до рекордных значений.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 14:00 8 апреля на улицах Санкт-Петербурга находится огромное количество людей. Если в 8:00 город находился в «зеленой зоне» индекса самоизоляции, то к обеду стал худшим из городов-миллионников с показателем 2,8.

Отметим, что даже в столице ситуация на одну десятую лучше. Лучше всего самоизоляцию сейчас соблюдают в Перми (3,8 балла), Омске (3,5) и Челябинске (3,4). Тем не менее, эти цифры все равно достаточно низкие, учитывая опасную эпидемиологическую ситуацию в стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчерашнее рекордное потепление, к сожалению, заставило многих петербуржцев покинуть квартиры.