Индекс самоизоляции упал до 2,8: солнце заставило выйти петербуржцев на улицу

Индекс самоизоляции снизился до 2,8 баллов, это значит, что большинство петербуржцев находятся вне дома. Всему виной солнечная погода — в городе вновь побит температурный рекорд.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 17.00, индекс самоизоляции Петербурга показывает самые худшие показатели среди городов-миллионников. Например, в Москве индекс самоизоляции сейчас составляет 2,9 балла, а в Екатеринбурге — ровно три.

Показатель Петербурга по-прежнему выше, чем в обычный будний день, когда в городе еще не был введен режим самоизоляции, однако он намного ниже, чем, к примеру, вчера или несколькими днями ранее.

Напомним, сегодня днем воздух в городе прогрелся до +15,4 градусов, побив температурный рекорд 7 апреля 1996 года. Тогда температура составляла 14,4 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге индекс самоизоляции в воскресенье составил 4,3 балла.