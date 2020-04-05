В Петербурге индекс самоизоляции в воскресенье составил 4,3 балла

Люди предпочитают оставаться дома в безопасности.

Согласно сервису «Яндекса», показатель в 4,3 балла означает, что на улицах города практически никого нет.

Возможно, все дело в том, что сегодня воскресенье, и даже те граждане, которые вынуждены продолжать работать в нерабочие дни, сегодня на заслуженном выходном.

Отметим, что Москву город на Неве в стремлении своих жителей оставаться в самоизоляции обогнал на 0,2 балла.

Самый высокий уровень наблюдается в данный момент в Перми с показателем 4,7 балла из 5. Следом идут Уфа и Нижний Новгород — 4,5 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В «Яндексе» продемонстрировали изменения индекса самоизоляции в Петербурге. На специальной карте фиксируются изменения, а каждому городу присваиваются баллы. Чем показатель выше, тем больше жителей города в данный момент находятся дома.