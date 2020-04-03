В «Яндексе» продемонстрировали изменения индекса самоизоляции в Петербурге

Тем не менее, в целом у Петербурга неплохие показатели. Фото: Яндекс.Карты

Тем не менее, в целом у Петербурга неплохие показатели. Фото: Яндекс.Карты

После введения всеобщей самоизоляции «Яндекс» стал отслеживать, как жители разных городов России соблюдают домашний режим. Данные публикуются на специальной карте.

По состоянию на 9 утра пятницы, 3 апреля, индекс самоизоляции в Северной столице показывал 3,7 баллов. При этом еще двумя часами ранее, в 7 утра, индекс равнялся 4,8 баллам, то есть улицы были почти пустыми. В 8 утра рейтинг опустился до 4 баллов, в то время как 2 апреля в этот же период он показывал 4,1 балла.

Как правило, максимальную активность жители Санкт-Петербурга проявляют к обеду, сейчас, в 13:00 рейтинг опустился до 3,6 баллов. Несмотря на то, что по сравнению с началом марта, количество прохожих на улице сильно уменьшилось, город на Неве все равно остается в «желто-зеленой» зоне, периодически опускаясь до показателя в 3,4 балла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице в Петербурге на данный момент находится 100 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус».