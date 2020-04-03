В Боткинской больнице лечат 100 человек с COVID-19

В Боткинской больнице лечат 100 человек с COVID-19
Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Ровно сто пациентов с диагнозом COVID-19 находятся на лечении в инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, на текущий момент в Боткинской больнице лежат 95 жителей Петербурга и пять жителей Ленобласти. У всех пациентов выявлен новый тип коронавируса.

По данным на 3 апреля, общее число заражений коронавирусной инфекцией в Северной столице составляет 156 человек. Полностью выздоровели 24 петербуржца. Число летальных исходов — 2.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус в Петербурге вышел за пределы Боткинской больницы. 31 марта главный санитарный врач города на Неве Наталья Башкетова заявила, что зараженные выявлены и в других медицинских учреждениях.

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