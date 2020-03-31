Коронавирус в Петербурге вышел за пределы Боткинской больницы

Какие меры будут предпринимать в связи с распространением COVID-19 в других медучреждениях, не уточняется. Фото: pixabay.com

Какие меры будут предпринимать в связи с распространением COVID-19 в других медучреждениях, не уточняется. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Северной столице выявили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. К несчастью, пациенты с COVID-19 обнаружены за пределами Боткинской больницы.

В общей сложности, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге 98 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Во вторник, 31 марта, главный санитарный врач города на Неве Наталья Башкетова заявила, что зараженные выявлены и в других медицинских учреждениях.

Медик не уточняла, в каких именно стационарах находятся больные, однако заявила, что это две разных больницы. Телеканал НТВ передает, что это могут быть Введенская больница, а также больница Святого Георгия, которые перепрофилировались на время пандемии и принимают пациентов с пневмонией и гриппом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение 31 марта полиция Петербурга задержала и доставила в обсерватор «Заря» десять нарушителей домашнего карантина.