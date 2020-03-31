За сутки в Петербурге отправили в «Зарю» еще десять нарушителей карантина

За сутки в Петербурге отправили в &#171;Зарю&#187; еще десять нарушителей карантина
В пансионате содержатся 45 человек, нарушивших домашний карантин. Фото: Google View

В течение 31 марта правоохранительные органы выявили в Северной столице еще десять нарушителей коронавирусного карантина. Все они отправлены в обсерватор «Заря».

В общей сложности под постоянным наблюдением медиков в пансионате «Заря», переоборудованном под обсерваторий, на сегодняшний день находится 45 пациентов. Все это — люди, вернувшиеся из зарубежных поездок с подозрением на коронавирусную инфекцию. Отметим, что доставленные в «Зарю» петербуржцы не соблюдали режим самоизоляции в собственных квартирах.

В обсерваторе потенциально зараженным горожанам придется провести две недели. Их выпишут, если спустя 14 дней у пациентов не проявятся никакие признаки инфекционных заболеваний, а тест на коронавирус покажет отрицательный результат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что члены Госдумы одобрили введение уголовной ответственности за нарушение карантина.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус нарушение карантина нарушители пандемия пансионат "заря" санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре рассказали, как гулять с детьми во время карантина
Самойлова разводится с Джиганом
Помощник Льва Лещенко рассказал о самочувствии певца, зараженного коронавирусом
Митрополит Варсонофий облетел Петербург на вертолете с чудотворной иконой
Искусственный интеллект смог перевести сигналы из мозга в речь
Коронавирус в Петербурге вышел за пределы Боткинской больницы
Названа дата выпуска нового бюджетного iPhone
В Петербурге ежедневно выпускают 125 тысяч медицинских масок