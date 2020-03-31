За сутки в Петербурге отправили в «Зарю» еще десять нарушителей карантина

В течение 31 марта правоохранительные органы выявили в Северной столице еще десять нарушителей коронавирусного карантина. Все они отправлены в обсерватор «Заря».

В общей сложности под постоянным наблюдением медиков в пансионате «Заря», переоборудованном под обсерваторий, на сегодняшний день находится 45 пациентов. Все это — люди, вернувшиеся из зарубежных поездок с подозрением на коронавирусную инфекцию. Отметим, что доставленные в «Зарю» петербуржцы не соблюдали режим самоизоляции в собственных квартирах.

В обсерваторе потенциально зараженным горожанам придется провести две недели. Их выпишут, если спустя 14 дней у пациентов не проявятся никакие признаки инфекционных заболеваний, а тест на коронавирус покажет отрицательный результат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что члены Госдумы одобрили введение уголовной ответственности за нарушение карантина.