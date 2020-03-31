Госдума одобрила законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина и лишении свободы сроком до пяти лет за фейки о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Идеи об ужесточении наказания для лиц, игнорирующих карантин по коронавирусу, выдвинули председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников.

Массовое заражение планируется наказывать штрафом до миллиона рублей, ибо лишение права занимать определенные должности или тюремным сроком до трех лет. Если в случае непредумышленного заражения, заболевший погибнет, виновник должен будет заплатить штраф в 2 миллиона рублей, либо лишиться права занимать должности на срок до 5 лет или на 5 лет оказаться в местах лишения свободы. Если же от вируса погибнет двое и более людей, то тогда грозит 7 лет лишения свободы.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.