У сотрудника ЛАЭС подозревают коронавирус: его коллег и семью изолировали

На АЭС в Ленобласти у одного из сотрудников обнаружили симптомы ОРВИ. Теперь мужчина помещен под домашний карантин, как и его семью.

На здоровье мужчина начал жаловаться еще 2 апреля. Он обратился в здравпункт, после чего ему порекомендовали изолироваться. Кроме того, было принято решение изолировать всех контактировавших с ним сотрудников. Все они сдали тест на новый вирус, результаты которого станут известны позже.

Как сообщили в группе электростанции в соцсети «ВКонтакте», персонал обеспечили средствами индивидуальной защиты, антисептиками, а также ежедневно проверяют у каждого температуру.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга за сутки позвонили в 112 с COVID-19 более 1,5 тыс. раз.