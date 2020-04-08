Петербуржцы за сутки позвонили в 112 с COVID-19 более 1,5 тыс. раз

Жители звонили с вопросами о коронавирусе. Фото: Pixabay

Жители звонили с вопросами о коронавирусе. Фото: Pixabay

В Северной столице за прошедшие сутки горожане совершили 1 тыс. 520 вызовов в экстренную службу 112 по вопросам коронавируса.

Среди всех вызовов о прибытии в Петербург из других государств сообщило 150 человек. Также в городскую службу скорой помощи было направлено 225 обращений, 498 вызовов было передано в правоохранительные органы.

Как сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией «Петербург против коронавируса», остальные звонки были справочного характера.

В Петербурге на карантине по данным на 8 апреля остаются 8 тыс. 890 человек. За минувшие сутки в городе на новый вирус обследовали 3 тыс. 297 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики предложили использовать специальные пакеты в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для инфицированных COVID-19.