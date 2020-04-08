Пакеты на голову: врачи в Харькове нашли новый метод лечения COVID-19

Украинские медики предложили использовать специальные пакеты в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для инфицированных COVID-19.

Речь идет о пакетах для неинвазивного CPAP — искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением.

По словам специалиста из Харькова Елизаветы Шиловой, данный метод уже использовали около 20 лет назад, когда не хватало аппаратов ИВЛ. На своей странице в Facebook она добавила, что при указанном методе лечения возникают некоторые сложности. От запаха полиэтилена может становиться дурно даже здоровым.

Напомним, по последним данным в мире заражены коронавирусной инфекцией 1 431 706 человек. Скончались 82 080, при этом 302 150 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректор Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с COVID-19. Он отметил, что неистраченную сумму можно будет направить в сферу образования и здравоохранения.