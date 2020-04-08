Гендиректор Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с COVID-19

Основатель и гендиректор Twitter Джек Дорси направил в благотворительный фонд Start Small миллиард долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

В своем аккаунте он рассказал, что эта сумма является 28% его состояния, однако он готов потратить ее на глобальную борьбу с новым вирусом.

Дорси также отметил, что неистраченную сумму можно будет направить в сферу образования и здравоохранения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что известно о коронавирусной инфекции в Петербурге на утро 8 апреля. В городе увеличили список тех, кого будут проверять на COVID-19.