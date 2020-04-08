Что известно о коронавирусе в Петербурге на утро 8 апреля

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжается. Новости о болезни уже становятся привычными.

По данным на вторник, 7 апреля, в Петербурге выявлено 295 случаев заражения COVID-19. За сутки число инфицированных выросло на 69.

В городе также увеличили список тех, кого будут проверять на COVID-19: в него включили пожилых людей и медицинских работников. Последних тесты обязали делать каждую неделю.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции пандемией. Россиянам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работающие россияне получат обычную зарплату за текущий месяц, а не повышенную. Дни с 4 по 30 апреля были признаны нерабочими и с сохранением зарплаты в связи объявленным карантином.