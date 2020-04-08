Без повышений: работающих россиян в апреле ждет обычная зарплата

Отказаться от работы в связи с нерабочими днями сотрудник не может, исключая невозможность проведения деятельность как таковой. Фото: Pixabay

Отказаться от работы в связи с нерабочими днями сотрудник не может, исключая невозможность проведения деятельность как таковой. Фото: Pixabay

В России работающие граждане получат обычную зарплату за текущий месяц, а не повышенную. Такое заявление сделал представитель Роструда.

Дни с 4 по 30 апреля были признаны нерабочими и с сохранением зарплаты. Представитель подчеркнул, что указанный промежуток нельзя отнести к праздничным и к выходным дням, поэтому оплата труда будет проводиться в обычном размере.

Как сообщили РИА Новости, те сотрудники, чей труд оплачивается сдельно, в нерабочие дни получит вознаграждение, установленное локальным нормативным актом работодателя.

Напомним, что если у сотрудника есть возможность перехода на удаленную работу, то он должен продолжать трудиться в нерабочие дни.

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