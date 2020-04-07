Скворцова рассказала, когда в России ожидается пик заболеваемости COVID-19

В случае соблюдения всех необходимых мер по профилактики и увеличение количества проводящихся тестов, страна может выйти на плато по коронавирусу уже приблизительно через 2 недели.

Если граждане проявят сознательность и будут соблюдать самоизоляцию, а исследования на вирус будут увеличиваться в объемах, то, судя по прогнозам биологов и математиков, через 10-14 дней случится пик заболеваемостью. При этом, какое-то время показатели буду оставаться на одном уровне, а потом начнут идти к уменьшению. Об этом глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала в эфире канала «Россия 24».

Время, которое займет спуск с плато будет равняться времени, которое заняло его подъем. На самом плато страна будет находиться приблизительно до середины июня.

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