В Минздраве объяснили, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом

В Министерстве здравоохранения России уверены, что увеличившееся число молодых пациентов c COVID-19 вызвано халатным отношением к самоизоляции.

Несмотря на убедительные просьбы властей оставаться дома и по максимуму сократить физические контакты с внешним миром, россияне в массовом порядке отправляются на прогулки и выезжают за город. Это, в свою очередь, способствует ускоренному распространению коронавируса, считает ведущий внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова. Свое мнение она выразила в разговоре с ведущим программы «Соловьев LIVE» на YouTube.

К счастью, подавляющее большинство молодых людей переносят болезнь в легкой форме, однако это не значит, что избежать осложнений можно только благодаря возрасту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все медицинские учреждения Санкт-Петербурга получили статус инфекционных.