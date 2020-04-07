Все больницы Петербурга переведены в статус инфекционных

Все больницы Петербурга переведены в статус инфекционных
Данные меры помогут обезопасить петербуржцев. Фото: Baltphoto

Таким образом, главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова внесла дополнения в ранее подписанный документ «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 в Санкт-Петербурге».

Временно медицинский персонал не сможет работать по совместительству. А все больницы города на Неве смогут принимать инфекционных больных.

Что касается плановых обследований, теперь, чтобы оказаться в стационаре, гражданин обязан пройти тест на выявление коронавирусной инфекции в организме.

Расширение списка необходимых мер в вышеупомянутом документе обусловлено тем, что ситуация с коронавирусом ухудшает и в мире, и в самой Северной столице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти 7 тысяч петербуржцев за сутки проверили на коронавирус. На карантине в городе сейчас находятся 8917 человек.

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