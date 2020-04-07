Почти 7 тысяч петербуржцев за сутки проверили на коронавирус

За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 6 тыс. 957 человек. Результаты тестов пока не объявлены.

По данным Администрации Петербурга, на карантине в Петербурге остается 8 тыс. 917 человек. Из них 35 находятся в обсерваторе, 7 тыс. 987 — на самоизоляции.

В службу экстренных вызовов 112 за сутки поступило 1 тыс. 356 обращений, связанных с коронавирусом. Из них 71 сообщили о возвращении в Россию из-за границы. Еще 125 обращений по вопросам коронавируса направлено в службу скорой помощи, 123 — в полицию.

«В школах выдано 47 тыс. 103 продуктовых набора (19.3 % от общего числа), в учреждениях среднего профессионального образования — 1 тыс. 425 наборов (6.9%)», — уточнили в городской администрации.

Заявки на помощь волонтеров оставили 509 раз. Из них выполнено 126. Остальные находятся в работе.

По данным оперативного штаба, в городе подтверждено 69 новых случаев коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 1 млн 345 тыс. 363.