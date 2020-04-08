Суд в Петербурге завтра рассмотрит дело историка Соколова

Суд в Петербурге завтра рассмотрит дело историка Соколова
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Октябрьском районном суде Петербурга 9 апреля состоится открытое заседание по делу историка Олега Соколова. Его обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Дело будет рассмотрено по существу под председательством судьи Юлии Масименко. Заседание начнется в 12:00.

В воскерсенье, 5 апеля, Олег Соколов был этапирован из Москвы в Петербург. После прибытия в СИЗО «Кресты» его поместили на карантин. Под арестом экс-доцент СПбГУ по решению Октябрьского районного суда пробудет до 23 сентября 2020 года.

Защита Соколова 30 марта направила апелляционную жалобу на постановление суда о продлении ареста. Адвокат историка Александр Почуев настаивает на домашнем аресте.

Напомним, историка Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Как полагает следствие, он застрелил девушку из обреза, после чего расчленил её тело. Соколова задержали на набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились женские руки.

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