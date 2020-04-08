Александр Гудков на интервью довел Ксению Собчак до слез

Юморист рассказал о своем отношении к юмору и многим другим вещам.

Об этом стало известно 8 апреля. Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Александра Гудкова и выложила беседу на своем YouTube-канале. Они успели обсудить неприемлемые шутки – артист отметил, что не может шутить о педофилии и никогда не поддерживает такие каламбуры. В какой-то момент Ксения Собчак предложила интервьюируемому придумать несколько шуток о ней самой. Гудков не растерялся и заявил, что между телеведущей и путаной есть много общего, но кое-что все-таки их отличает.

«Путана соглашается на все, если ей дать деньги, а Собчак — если отобрать»,

— заявил шоумен.

Ксения Собчак отреагировала неожиданно – она оскорбилась и даже как будто обиделась. Еле сдерживая слезы, телеведущая попросила так о ней не говорить. Гудков признал, что шутка не удалась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак показала, как обедает на самоизоляции.