Собчак показала, как обедает на самоизоляции

Телеведущая радуется, что пока что все продукты есть – даже авокадо.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Обо всем телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Instagram-аккаунте. Звезда продолжает делиться последними новостями – на этот раз она показала свой обед. Она вместе с Константином Богомоловым едят сразу несколько блюд – виднеется курица и авокадо.

«Как мы проводим понедельники? Это же роскошь! Вы уже выпиваете. Продукты пока есть. Авокадо порезано»,

— сказала Собчак супругу.

Напоминаем, что на территории России ввели нерабочие дни до конца апреля, граждан просят оставаться дома и беречь свое здоровье. Собчак – не исключение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге оштрафовали 84 человека за нарушение режима самоизоляции. Все граждане признали себя виновными. Они выплатят по 500 рублей.