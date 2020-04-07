В Петербурге оштрафовали 84 человека за нарушение режима самоизоляции

Все граждане признали себя виновными. Они выплатят по 500 рублей.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Мировые судьи уже зарегистрировали 84 материала по делам об административных правонарушениях. Все фигуранты нарушили режим самоизоляции и были наказаны штрафом в размере 500 рублей. Дела рассматривались без присутствия петербуржцев, их обо все известили.

Отмечается, что один мужчина заявил, что сотрудник правоохранительных органов проверял его во время работы. Некоторые нарушители отметили, что хотят присутствовать на заседании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Италии женщина 11 раз сходила в магазин и была оштрафована. Несмотря на жесткий карантин, который контролируется местными властями, пожилой жительнице северо-востока Италии очень хотелось выйти на улицу.