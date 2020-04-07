В Италии женщина 11 раз сходила в магазин и была оштрафована

Несмотря на жесткий карантин, который контролируется местными властями, пожилой жительнице северо-востока Италии очень хотелось выйти на улицу. Правда, с количеством заходов она слегка увлеклась. Об этом сообщает La Repubblica.

Все произошло в городе Градо. Сотрудники полиции заметили женщину на улице и призвали ее вернуться домой. Позднее, она снова отправилась в магазин, и снова проигнорировала просьбы страж порядка. Когда женщина вышла в магазин в 11 раз за сутки, полиция решила не спускать ей это с рук и оштрафовала на 280 евро. Эта сумма может увеличиться, если штраф не будет оплачен в течение месяца. Таким образом, одиннадцатый выход за покупками стал самым дорогим.

Напомним, в Италии с 31 января введен режим ЧС из-за коронавируса на полгода. Страна лидирует по количеству смертей от COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-глава минздрава считает, что Италия не достигла пика по заражениям коронавирусом.