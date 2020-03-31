Экс-глава минздрава считает, что Италия не достигла пика по заражениям коронавирусом

Экс-министр здравоохранения Италии Джироламо Сиркья уверен в том, что страна еще не достигла пика заражений коронавирусом. По его словам, болезнь все еще развивается.

«Это динамичная ситуация, которая развивается и продолжает разрастаться, мы не можем сказать, когда она достигнет пика и начнет идти на спад», — отметил он, сообщает РИА «Новости».

В Италии общее число заразившихся коронавирусом достигло 101 739. Число смертельных случаев выросло до 11 591, при этом 14 620 выздоровели.

Италия занимает второе место по числу зараженных после США и лидирует по числу смертей.

Ранее в Департаменте гражданской защиты заявили, что в Италии могут быть тысячи носителей коронавируса, которые не имеют подтвержденного диагноза. Допускается, что число зараженных может быть в десять раз больше. Кроме того, в ведомстве заявили, что итальянское правительство не справляется со своевременным принятием мер, необходимых для замедления скорости распространения вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек.