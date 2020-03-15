Петербурженка рассказала о жизни в Италии во время эпидемии коронавируса

Петербурженка рассказала о жизни в Италии во время эпидемии коронавируса
В Италии опустели улицы. Фото: gazeta.spb.ru

Россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек.

По ее словам, в стране действует строжайший карантин. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Из дома можно выходить только в случае острой необходимости. Компании и учебные заведения перешли на дистанционный режим. Она отметила, с каждой семьи выйти из дома в магазин может только один человек. При чем это контролируется полицией.

«С каждым днем число зараженных увеличивалось на две тысячи. Сейчас уже за 10 тысяч перевалило. До 3 апреля всех перевели на карантин. Сначала стали закрывать города на севере. На севере на карантине оказалось 20 млн человек. В этот момент у нас еще работали кафе до шести и торговые центры. Сейчас все кафе позакрывали. В стране работают только аптеки и продуктовые магазины. Когда я выхожу на улицу, у меня начинает сильно болеть голова, потому что все, видимо, химией кругом обрабатывают, как в Китае. Недавно нам прошло уведомление, что ночью на улицах будут проводить дезинфекцию химией с вертолета, попросили убрать с садиков и балконов животных»

«Люди здесь все ходят в масках. В магазины еще и перчатки надевают. У меня нет маски, я наматываю шарф. В магазины людей запускают по партиям, чтобы не было столпотворения. В большой магазин могут пустить человек 20-25. При этом люди должны находиться на расстоянии друг от друга не менее одного метрах, просят сохранять дистанцию. В магазин можно ходить только в своем районе. Я не могу сесть на трамвай и поехать, например, в центр – за это меня могут оштрафовать или выписать предупреждение»

На фоне распространения коронавируса власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.

«В магазинах цены не выросли, наоборот скидки делали. Я бы не сказала, что на горе кто-то хочет нажиться. Был момент, когда маски подорожали, но после этого были какие-то протесты и ситуацию урегулировали», — рассказала Анастасия, отметив, что недостатка в продуктах супермаркеты не испытывают.

Однако она отметила, что в стране не хватает медикаментов и врачей.

«Даже врачей, которые были уже на пенсии, вызвали работать».

В стране очень высокая смертность, особенно среди пожилых людей, потому что у них слабый иммунитет. По статистике, в Италии в основном, умирают в возрасте от 60 до 70 лет. Несмотря растущее число зараженных, паники среди людей нет.

«Сначала началась паника, с 5 марта закрыли университеты, всех перевели на удаленку, думали до 15-го марта все уладят, потом число зараженных стало расти. Но люди ведут себя адекватно. Я как-то ехала в трамвае, и кто-то закашлял, но никто не додумался его выгонять. С паникой я только один раз столкнулась, когда женщина с детьми увидела много людей и стала кричать «Ой, коронавирус, я туда не пойду, там много народа. Мне кажется, это нужно просто переждать, смысла паниковать нет».

Она также рассказала про опустевшие улицы.

«У меня такое ощущение будто я нахожусь во сне или в каком -то фильме снимаюсь про апокалипсис: я иду по улице и ни единой души. Атмосфера очень гнетущая. Люди загруженные. Мне кажется, это все случилось из-за того, что в Италию приезжает много туристов. Говорят, что началось это с двух китайцев, которые приехали в Милан».

В Италии находится крупнейший очаг заражения коронавирусом в Европе. По смертности от коронавируса страна и вовсе лидирует во всем мире.

По последним данным, количество погибших от коронавируса в Италии превысило 1000 человек, а общее число инфицированных достигло 12 тысяч.

С 13 марта Россия ограничила авиасообщение с Италией, регулярные рейсы останутся только в рамках маршрута Москва — Рим и обратно.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Италии во время эпидемии коронавируса и принятых мер итальянскими властями, местные жители перестали проводить свадебные и похоронные церемонии.

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