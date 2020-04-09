СКА продлил контракт с Евгением Кетовым

СКА продлил контракт с Евгением Кетовым
Евгений Кетов. Фото: СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА и нападающий Евгений Кетов договорились о новом контракте.

Соглашение с 34-летним хоккеистом подписано на два года, сообщается на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне форвард провел 63 матча за СКА, в которых набрал 23 очка (14 шайб + 9 голевых передач). Кетов играет в составе за СКА с 2013 года. Вместе с командой дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что форвард петербургского хоккейного клуба СКА Александр Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто». Нападающий подписал контракт с «Торонто» на сезон 2020/2021.

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