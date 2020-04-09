В Петербурге пенсионерка стала жертвой лжесантехника

В Петербурге пенсионерка стала жертвой лжесантехника
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Полиция задержала подозреваемого в ограблении пенсионерки в квартире дома на Светлановском проспекте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 78-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что неизвестный, представившийся сантехником для осмотра батарей и стояков, проник в ее квартиру. Прямо при ней забрал женскую сумку, которая находилась на кровати в комнате, и сбежал. В сумке находилось 30 тысяч рублей, документы и банковская карта.

По подозрению задержан 51-летний неработающий мужчина без определённого места жительства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга правоохранители разыскивают мошенника, который убедил пожилую жительницу приобрести БАДы на крупную сумму.

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