Медведев о переходе Барабанова в «Торонто»: «За деревьями бы леса не потерять»

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев прокомментировал переход нападающего Александра Барабанова в «Торонто».

Он пожелал игроку успехов и отметил, что «терять своего игрока, воспитанника, всегда очень обидно и больно».

«Нужно говорить о том, что за этим стоит. Лига приняла решение о жестком потолке зарплат. Но главное, за деревьями бы леса не потерять, вот что важно», – сказал Медведев», — сказал Медведев, сообщает РИА «Новости».

Форвард петербургского хоккейного клуба СКА Александр Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто». Нападающий подписал контракт с «Торонто» на сезон 2020/2021. Барабанов начнет играть в составе игроков канадского клуба со следующего сезона.

Александр Барабанов родился в Петербурге в 1994 году, он прошел всю клубную систему СКА. Его первый матч за основную команду СКА в КХЛ был в сезоне 2013/2014. В минувшем сезоне, который был прерван из-за коронавируса, Барабанов провез за СКА 47 матчей и набрал 23 очка.

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