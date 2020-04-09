Пьяный петербуржец пригрозил взорвать четыре авто, а через полчаса был задержан

Пьяный петербуржец пригрозил взорвать четыре авто, а через полчаса был задержан
Пьяный мужчина позвонил в экстренные службы. Фото: pixabay

Подвыпивший петербуржец угрожал взорвать четыре автомобиля.

Все произошло в среду, 8 апреля. В 18:52 мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о своих намерениях. Адрес он указывать не стал.

Как стало известно gazeta.spb.ru, уже в 19:30 злоумышленник был задержан. Правоохранители поймали его у дома 55 по 6-й линии В.О. Сотрудники выяснили, что мужчина не имеет постоянного места работы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая петербурженка стала жертвой лжесантехника. Подозреваемого в ограблении задержали.

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