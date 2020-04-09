Дети нашли череп с костями на Кронштадтском шоссе

Всего правоохранители изъяли восемь костных останков. Фото: Pixabay

Всего правоохранители изъяли восемь костных останков. Фото: Pixabay

В Кронштадтском районе Северной столицы выясняют обстоятельства смерти неизвестно, от которого остались только череп и кости.

Останки обнаружили дети, проходившие по Кронштадтскому шоссе. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, всего полицейские изъяли восемь костных останков, их направили в морг для выяснения обстоятельств.

Данные также передали в прокуратуру района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный петербуржец пригрозил взорвать четыре легковых автомобиля. Через полчаса мужчина был задержан.