Александр Кокорин вернулся в Петербург

Временно тренировки футболист будет проводить в Северной столице, в индивидуальном режиме. Вернулся спортсмен из Москвы, где временно находился во время паузы в играх.

Напомним, в марте игрока признали лучшим футболистом РПЛ.

Кокорин не держит зла на руководство «Зенита» за свою аренду в «Сочи». К тому же, информация о том, что именно Артем Дзюба повлиял на решение о переходе, является неправдой. Об этом сообщает Bobcoccer.

Как только срок аренды с сочинским клубом пойдет к концу, Кокорин снова вернется в город на Неве, чтобы обсудить свою судьбу в команде сине-бело-голубых.

В новой команде игрок показал неплохие результаты. В 4 матчах им было забито 3 гола.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кокорин собрался вернуться в Петербург на машине. Переждать перерыв в матчах футболист захотел именно в Северной столице.