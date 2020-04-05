Кокорин собрался вернуться в Петербург на машине

Футболист хочет переждать карантин в городе на Неве.

Напомним, Александр Кокорин сейчас является игроком футбольного клуба «Сочи». Он отметил, что ему нравится команда и погода в городе. Правда, сейчас он находится в Москве, пока в играх временный перерыв из-за непростой эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России.

О своих мыслях на время вернуться в Петербург, Кокорин рассказал в прямом эфире Александра Кержакова в Instagram в субботу, 4 апреля. По словам Кокорина, приехать на автомобиле он хочет через 3 дня, пока в столице не ужесточили меры по самоизоляции. Пока что, ограничений по передвижению на личном транспортном средстве, в городе нет.

По приезде, жить Кокорин планирует за городом, как и раньше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семин отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Локомотив».