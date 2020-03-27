Семин отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о переходе нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в столичный клуб.

«Я не говорю про футболистов других клубов. А за всеми комментариями — не ко мне», — сказал Семин, сообщает «Чемпионат.com».

Сейчас Кокорин играет за «Сочи» на правах аренды, а летом может стать свободным агентом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист договорился о переходе в «Локомотив». Сообщалось, что клуб договорился с игроком о заключении трехлетнего контракта на 9 млн евро.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.