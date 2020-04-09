Суд по делу историка Соколова отложат из-за коронавируса

Судебное заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, будет отложено. Причиной этого стал карантин в СИЗО-1 из-за пандемии коронавируса.

В виду карантина Соколова не смогут доставить в суд из следственного изолятора. Слушание уголовных дел по существу по видеоконференцсвязи не предусмотрено законом.

«Соколова сегодня судить не будут. Приговора не будет. Обвинение предъявлять не будут», — пояснили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Все участники судебного процесса извещены о переносе. Новая дата заседания пока не сообщается. По словам адвоката Соколова Александра Почуева, суд вероятно состоится в мае.

Напомним, Октябрьский районный суд 9 апреля должен был по существу рассмотреть уголовное дело Олега Соколова. Экс-доцента СПбГУ обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. По версии следствия, Соколов застрелил девушку из обреза, а затем расчленил её тело.