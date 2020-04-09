В Петербурге скончался четвертый человек с подтвержденным коронавирусом

В Петербурге скончался четвертый человек с подтвержденным коронавирусом
Исследовали на коронавирус за последние сутки 8811 человек. На карантине сейчас находится 9048 жителей Петербурга. Фото: pixabay.com

В общей сложности, с момента начала коронавирусной эпидемии, в Северной столице от этой болезни погибло четыре человека.

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 44 новых случая заражения инфекцией COVID-19. Таким образом, за время развития коронавируса в городе заболели 373 человека. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Кроме того, в городе на Неве зарегистрирован еще один летальный случай коронавирусной инфекции. Пока что о последней жертве нет никакой информации. Отметим, что успешно выздоровели уже 55 человек, причем 10 из них — за минувшие сутки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению главы центра Алмазова Евгения Шляхто, ситуация в Петербурге развивается по оптимистичному сценарию. Тем не менее, расслабляться не стоит: пик заболевания может прийтись на июль.

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