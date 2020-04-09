Шляхто: пик развития коронавирусной инфекции может прийтись на июль

Шляхто: пик развития коронавирусной инфекции может прийтись на июль
Евгений Шляхто. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Глава петербургского НМИЦ имени Алмазова, а также председатель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто прокомментировал актуальную ситуацию с COVID-19.

В ходе онлайн-конференции, организованной пресс-центром ТАСС, медик рассказал, что, при неблагоприятном раскладе, вспышка заболевания может достигнуть пика в июле. Однако, отмечает Шляхто, пока что ситуация в Северной столице развивается по оптимистичному сценарию.

Показатели Петербурга лучше, чем результаты исследований в Москве или США. Тем не менее, на эти данные нельзя полагаться однозначно: реальная статистика может кардинально измениться, если увеличится количество тестов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно данным последних исследований, анализ крови эффективнее выявляет наличие коронавируса, чем мазки изо рта и носа.

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