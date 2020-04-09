Установлена эффективность диагностики COVID-19 по анализу крови

Количество заразившихся в России перевалило за 10 тысяч человек. Фото: Pixabay

Количество заразившихся в России перевалило за 10 тысяч человек. Фото: Pixabay

Тестирования показали хороший результат.

Также, выявлено, что анализ крови выявляет вирус лучше, чем стандартные исследования мазков, взятых из рта и носа. В связи с этим, принято решение об активном использовании новой методики по обнаружению вируса у пациента. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на руководителя московского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

По словам специалиста, методы диагностики, которые сейчас активно используются, зачастую могут демонстрировать неверные результаты. Поэтому, московские медики в постановке диагноза отталкиваются от общей клинической картины у пациента. Основанием для подтверждения диагноза являются сухой кашель, одышка, увеличенная температура тела, а также соответствующие изменения на компьютерной томограмме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверились почти 9 тысяч человек.