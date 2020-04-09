Стал известен список актеров, играющих злодеев чаще всего

Стал известен список актеров, играющих злодеев чаще всего
Роберт Де Ниро. Фото: фан-аккаунт актера в Instagram

На первом месте заслуженно расположился Роберт Де Ниро.

Информация была получена в результате проведенных исследований, где было выяснено, кто же из актеров больше всего любил отыгрывать отрицательных персонажей. Об этом сообщает Independent.

Всего в составленном рейтинге было представлено 500 актеров, которые занимали определенное место в списке в результате подсчета количества их нехороших персонажей в кинокартинах.

Первую десятку возглавил известный всем Вито Корлеоне из «Крестного отца 2» — актер Роберт Де Ниро. В его копилке 19 фильмов, где он сыграл плохишей. Помимо данной оскароносной роли, Де Ниро известен ролями в «Схватке», «Джеки Браун» и «Славных парнях»

На втором месте расположился Петер Стормаре с 17 ролями. Он известен по фильмам «Большой Лебовски» и «Фарго».

Рон Перлман занял третью строчку рейтинга с показателем а 16 ролей. Зрители могут помнить его по картинам «Обреченность», «Полицейская академия» и «Люди в черном».

После тройки лидеров, в оставшийся список 10 актеров, любящих играть нехорошие роли, вошли: Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдмен, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л.Джексон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы самые популярные актеры 2019 года.

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