Дзюба рассказал, какие книги ему нравятся больше всего

Дзюба рассказал, какие книги ему нравятся больше всего
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Футболист посоветовал подписчикам несколько произведений, которые можно осилить во время самоизоляции.

Об этом стало известно 9 апреля. Обо всем футболист Артем Дзюба рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он решил поделиться любимыми книгами, чтобы подписчики не скучали. Игрок признался, что любит Ремарка и его книги «Три товарища», «Триумфальная арка» и «Жизнь взаймы». Он назвал эти произведения сильными и тяжелыми. Футболист хотел бы осилить все книги автора, но пока что этим похвастаться не может.

Также Дзюба отметил «Айвенго» Вальтера Скотта, потому что любит истории о рыцарях. В рейтинг попал и Джек Лондон с его «Мартином Иденом» и «Белым клыком». В списки оказались «Ведьмак» Анджея Сапковского, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Артем Дзюба рассказал о деградации и падении Василия Уткина.

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