Артем Дзюба рассказал о деградации и падении Василия Уткина

Артем Дзюба рассказал о деградации и падении Василия Уткина
Василий Уткин. Фото: Baltphoto, Михаил Киреев

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал футбольного комментатора Василия Уткина.

В прямом эфире Instagram Тины Канделаки Дзюба заявил, что считает Уткина очень талантливым, он был одним из любимых комментаторов, но потом «деградировал и упал» и теперь «комментирует в каких-то кафешках, на вокзале».

Форвард отметил, Уткин злится на весь мир, потому что он одинок. По его словам, «природа и так сделала свое дело» и добавил, что ему даже Уткина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал нападающего петербургского «Зенита» и Артема Дзюбу после матча с московским «Спартаком» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
артем дзюба василий уткин футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус в Петербурге к утру 2 апреля
Артем Дзюба рассказал о деградации и падении Василия Уткина
Циклон принесет дожди в Петербург
Более 80 стран обратились за помощью к МВФ для борьбы с коронавирусом
Бывшего владельца «Спартака» возмутила идея обнуления сезона РПЛ
По опустошенным из-за карантина улицам уэльского города разгуливают дикие козлы
Инфекционисты рассказали, когда в России завершится вспышка коронавируса
Коронавирус станет частью церемонии открытия Олимпиады в Токио