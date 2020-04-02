Артем Дзюба рассказал о деградации и падении Василия Уткина

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал футбольного комментатора Василия Уткина.

В прямом эфире Instagram Тины Канделаки Дзюба заявил, что считает Уткина очень талантливым, он был одним из любимых комментаторов, но потом «деградировал и упал» и теперь «комментирует в каких-то кафешках, на вокзале».

Форвард отметил, Уткин злится на весь мир, потому что он одинок. По его словам, «природа и так сделала свое дело» и добавил, что ему даже Уткина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал нападающего петербургского «Зенита» и Артема Дзюбу после матча с московским «Спартаком» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).